Dreyer sieht keinen Bedarf im Land für Ankerzentrum

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sieht in ihrem Bundesland keinen Bedarf für ein sogenanntes Ankerzentrum für Asylbewerber. „Wir haben im Moment da keine Not, weil wir gut organisiert sind, deshalb können wir jetzt einfach mal betrachten, was an den Modellstandorten passiert“, sagte die Regierungschefin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur nach einem Besuch der Zentralstelle für Rückführungsfragen (ZRF) in Trier. dpa