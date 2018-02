später lesen Dreyer: SPD-Führung muss glaubwürdig bleiben FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

SPD-Vizechefin Malu Dreyer hält die Glaubwürdigkeit der Parteispitze für entscheidend zur Erneuerung der SPD, wenn es zur großen Koalition kommt. „Wir müssen das, was wir jetzt den Leuten zugesagt haben, machen. Dazu gehört unter anderem, dass wir offen und vertrauensvoll miteinander umgehen, dass wir die Reform der Partei nach vorne bringen“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin am Dienstag in Mainz. „Wir müssen sehr gut regieren, wir müssen erkennbar bleiben in der Regierung und gleichzeitig die Inhalte weiterentwickeln.“ Rund 463 000 Mitglieder können seit Dienstag bis 2. März über den Koalitionsvertrag votieren. dpa