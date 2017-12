später lesen Dreyer: SPD hat keine Angst vor Großer Koalition FOTO: Michael Kappeler FOTO: Michael Kappeler Teilen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sieht ihre Partei trotz der Skepsis gegen eine erneute Große Koalition selbstbewusst aufgestellt. „Die SPD hat noch nie Angst gehabt zu regieren“, sagte die stellvertretende Parteivorsitzende am Dienstag in Mainz. „Es ist auch nicht so, dass die SPD sich nach Opposition sehnt.“ Die Partei habe aber nach der Bundestagswahl gute Gründe für die Entscheidung gehabt, nicht in eine Große Koalition zu gehen. „Wir haben mit genau dem gleichen großen Selbstbewusstsein festgestellt, dass sich die Lage verändert hat.“ Der Beschluss, offen in Sondierungsgespräche zu gehen, sei richtig. dpa