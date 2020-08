Dreyer spricht mit Kommunen über Corona-Bekämpfung

Mainz Die 10. Corona-Bekämpfungsverordnung der rot-gelb-grünen Landesregierung in Rheinland-Pfalz läuft zum Monatsende aus - und die Zahl der Infektionen steigt wieder. Über weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie in dieser Situation sprechen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) und Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) heute mit Vertretern der Kommunalen Spitzenverbände.

Dabei wird es in der Staatskanzlei in Mainz unter anderem um höhere Bußgelder bei Verstößen gegen die Maskenpflicht sowie um Gedränge in Schulbussen gehen. Dreyer und der stellvertretende Vorsitzende des Landkreistags, Landrat Fritz Brechtel (CDU), stellen die Ergebnisse im Anschluss (11.00 Uhr) vor.