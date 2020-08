Dreyer: Staatsfeinde dominieren Corona-Kritiker

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Büchenbeuren Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat nach den Ereignissen am Berliner Reichstag die Wehrhaftigkeit der Demokratie hervorgehoben. „Mein Verständnis für Kritik an Corona-Maßnahmen endet da, wo Demonstrantinnen und Demonstranten sich vor den Karren von Demokratiefeinden und politischen Hetzern spannen lassen“, sagte Dreyer bei einem Besuch der Hochschule der Polizei am Montag in Büchenbeuren nach Angaben der Staatskanzlei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Spätestens seit Samstag kann niemand mehr sagen, er wisse nicht, dass Staatsfeinde und Rechtsextremisten die Corona-Kritiker dominieren.“

Die Regierungschefin verwies auf die verfassungsrechtlichen Garantien für Meinungsfreiheit und Demonstrationsrecht. „Ich sage aber auch ganz klar: Wir leben in einer wehrhaften Demokratie. Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt“, sagte Dreyer. „Daher werden wir die vielen Vernünftigen, die sich an die Maßnahmen halten und damit dazu beitragen, dass sich die Pandemie nicht unkontrolliert ausbreitet, schützen vor den wenigen Unvernünftigen, deren Verhalten die gesamte Gesellschaft gefährdet.“