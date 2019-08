Dreyer startet Sommerreise zum Thema Gesundheit und Pflege

Malu Dreyer. Foto: Uwe Anspach/Archivbild.

Mainz Mit dem Besuch einer Wohn-Pflege-Gemeinschaft in Neuburg am Rhein startet Ministerpräsidentin Malu Dreyer am heutigen Montag eine mehrtägige Sommerreise. Bis zum 8. August will die SPD-Politikerin in vier unterschiedlichen Regionen von Rheinland-Pfalz zukunftsweisende Projekte besuchen, die Antworten auf die Herausforderungen in Gesundheit und Pflege geben.

Die Einrichtung in Neuburg bietet zwölf älteren Menschen in ihrem angestammten Wohnquartier mit einem hohen Grad an Selbstbestimmung ein Zuhause.