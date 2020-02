Dreyer: Strukturelles Problem mit Rechtsextremismus

Koblenz/Mainz/ Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat am politischen Aschermittwoch an die Bürger appelliert, nicht die AfD zu wählen. Die Partei habe einen rechtsextremen Flügel und spalte.

„Die AfD führt nichts Gutes im Schild mit unserer Gesellschaft“, sagte Dreyer am Mittwochabend in Koblenz.

Der CDU in Rheinland-Pfalz hielt Dreyer am Abend vor, die Menschen mit ihren Aussagen zur Bildungspolitik und zu Lehrern die Menschen ins Bockshorn jagen zu wollen. „Die CDU taktiert, die SPD regiert.“ Das Vorbild des Spitzenkandidaten Christian Baldauf in der Bildung sei Bernhard Vogel, der von 1976 bis 1988 Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz war. „Die CDU hängt in der Vergangenheit fest.“