Dreyer trifft auf Reise ruandischen Staatspräsident

Auf ihrer Reise durch das Partnerland Ruanda hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) überraschend auch den Staatspräsidenten Paul Kagame getroffen. Beide hätten am Dienstagabend in der Landeshauptstadt Kigali ihr Engagement zur Stärkung und zum Ausbau der Beziehungen beider Länder bekräftigt, erklärte eine Regierungssprecherin. dpa

„Wir werden die Zusammenarbeit in Bildung und Wissenschaft weiter ausbauen“, habe Dreyer erklärt. Die Regierungschefin habe Fortschritte bei Wirtschaftswachstum und Gleichberechtigung gelobt, sich aber zugleich für mehr Pluralität im Land ausgesprochen. Kagame habe betont, dass die Unterstützung aus Rheinland-Pfalz sehr wichtig sei für die Entwicklung seines Landes. Bildung sei der Schlüssel für eine gute Zukunft. Ruander, die in Deutschland studiert hätten, bekleideten heute an vielen Stellen wichtige Positionen im Land.

Dreyer befindet sich auf einer insgesamt fünftägigen Ruanda-Reise. Zum Abschluss steht an diesem Mittwoch unter anderem die Eröffnung einer Tagung des Deutschen Akademischen Auslandsdienstes (DAAD) und der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) sowie der Besuch eines Straßenkinderprojekts auf dem Programm. Für Dreyer war es die erste Reise in das Partnerland als Regierungschefin.

Partnerschaftsverein Rheinland-Pfalz/Ruanda

Imanzi Kindergarten in Ruanda

Westerwelle Startup-Haus in Ruanda

Twitter-Account Staatskanzlei