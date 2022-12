Ministerpräsidentin : Dreyer übernimmt Patenschaft für iranische Schülerin

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat „als Zeichen meiner Solidarität mit den Menschen im Iran“ eine politische Patenschaft für eine verfolgte Schülerin übernommen. „Ich fordere die Freilassung der 16-jährigen Sheno Ahmadian“, sagte die SPD-Politikerin am Samstag in Mainz.

Mit der Patenschaft werde sie sich mit Aufrufen und Briefen, zum Beispiel an die Botschaft, für die Freilassung von Sheno Ahmadian einsetzen und so dazu beitragen, die Opfer des Protests sichtbar zu machen, erläuterte Dreyer.

Die Schülerin solle am 16. November in der Stadt Dehgolan in der Provinz Kordestan von iranischen Regierungstruppen entführt worden sein. Ihre Familie habe nach eigener Aussage bisher noch keine Information, wo das Mädchen ist und was mit ihm passiert ist. Nach Angaben von Exil-Iranern seien drei weitere kurdische Minderjährige an ihrer Schule bedroht und dann entführt worden.