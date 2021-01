Dreyer und Lewentz gratulieren Biden zur Amtseinführung

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und ihr Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) haben dem neuen US-Präsidenten Joe Biden zur Amtseinführung am Mittwoch gratuliert. Rheinland-Pfalz fühlt sich der Weltmacht auch wegen der vielen US-Soldaten auf seinem Boden eng verbunden.

Dreyer betonte mit Blick auf Biden: „Eine seiner schwierigsten Aufgaben wird es sein, die Vereinigten Staaten wieder zusammenzuführen.“ Sie ergänzte: „Mit Kamala Harris, der ersten Frau in der Geschichte der USA im Amt der Vize-Präsidentin, hat er dabei eine hervorragende Unterstützung an seiner Seite und gemeinsam werden sie daran arbeiten, das gespaltene Land wieder zu vereinen und die USA schnell im Kampf gegen das Corona-Virus voranzubringen.“

Mit Biden verbinde sie auch die Hoffnung, „dass wieder ein anderer Umgangston in die transatlantischen Beziehungen Einzug hält“, ergänzte die Ministerpräsidentin mit Blick auf den bisherigen US-Präsidenten Donald Trump. Dies betreffe auch den angekündigten Teiltruppenabzug der USA aus Deutschland. Lewentz und sie hätten sich vehement für den Truppenerhalt auf der Air Base Spangdahlem in der Eifel eingesetzt und ihre Ansprechpartner in den USA um Unterstützung gebeten: „Ich hoffe, dass unser Ansinnen, den geplanten Abzug zurückzunehmen, nun noch mehr Gehör findet.“