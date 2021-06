Dreyer und Lewentz schwören auf Bundestagswahlkampf ein

Gensingen Die SPD Rheinland-Pfalz stellt ihre Liste für die Bundestagswahl auf - und eröffnet den Wahlkampf im Land. Dreyer und Lewentz werben für den Kanzlerkandidaten Scholz.

Der Bundestagsabgeordnete und Sprecher der Landesgruppe in der Fraktion, Thomas Hitschler, führt die Landesliste der rheinland-pfälzischen SPD für die Bundestagswahl an. Der 38 Jahre alte Pfälzer erhielt am Samstag beim Landesparteitag in Gensingen (Kreis Mainz-Bingen) 184 von 194 Stimmen. Das war zugleich das beste Ergebnis aller 24 Kandidaten auf der Liste. Die ersten 15 kandidieren auch direkt in den Wahlkreisen. Es gab keinen Gegenkandidaten.

„Die SPD kann Wahlen gewinnen“, sagte Dreyer, die nach der gewonnenen Landtagswahl zum dritten Mal eine Regierung im Land anführt - im „eigentlich konservativen Rheinland-Pfalz“. „Mit dieser Energie gehen wir jetzt in den Bundestagswahlkampf. Dreyer erinnerte daran, dass es auch in Rheinland-Pfalz gedauert habe, aus Umfragen einen Wahlsieg zu machen. „Wir haben alle Chancen ins Kanzleramt einzuziehen. Lasst uns dafür kämpfen.“

„Die CDU/CSU ist eine Partei, die man in der heutigen Zeit nicht mehr wählen kann“, sagte Dreyer in der Nahetal-Arena. „Die CDU/CSU ist aus meiner Sicht leer.“ Dies zeige sich auch in der Zusammenarbeit in der Koalition in Berlin, wo es enorm schwer sei, überhaupt etwas hinzukriegen. Und es sei kein Zufall, dass CDU/CSU weniger als vier Monate vor der Bundestagswahl noch kein Wahlprogramm hätten. Die Partei habe zugleich aber „einen echten Korruptionsskandal an der Backe“ - und das gleich auf mehreren Ebenen.