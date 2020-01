Dreyer unterzeichnet Welterbe-Antrag der Schum-Städte

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, sitzt auf ihrem Platz im Landtag. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) unterzeichnet am (morgigen) Montag (11.30 Uhr) den Welterbe-Antrag für das jüdische mittelalterliche Erbe in Speyer, Worms und Mainz. Zusammen mit Kulturminister Konrad Wolf (SPD) stellt sie in der Neuen Synagoge von Mainz die zentralen Inhalte des Antrags vor, der am 23. Januar in Paris der Unesco übergeben werden soll.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die historischen Schum-Stätten - benannt nach den hebräischen Anfangsbuchstaben der drei Städte - könnten bei einer positiven Bewertung des Antrags 2021 in das Welterbe der Unesco aufgenommen werden.

Der besondere Schutz wird für die jüdischen Friedhöfe in Worms und Mainz und für die Synagogenbezirke in Speyer und Worms angestrebt. Zu diesen gehören auch mittelalterliche Mikwen, also Ritualbäder.