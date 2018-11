später lesen Dreyer verteidigt Landesmittel für Kommunen FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Landesmittel an die Kommunen gegen Forderungen nach mehr Geld verteidigt. „Mit 6,1 Milliarden Euro geht ein Drittel der Ausgaben des Landes an die Kommunen“, sagte Dreyer am Montag nach Angaben der Staatskanzlei bei der Mitgliederversammlung des Gemeinde- und Städtebunds in Ingelheim. dpa