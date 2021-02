Dreyer: Von Bundesregierungs-Test-Ankündigung „überrumpelt“

Mainz Die rheinland-pfälzische Landesregierung ist nach Worten von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) von der Ankündigung der Bundesregierung, demnächst kostenlose Corona-Tests anzubieten, „komplett überrumpelt worden“.

„Trotzdem sage ich, es ist ein Fortschritt. Weil ich überzeugt davon bin, dass mehr Tests wirklich etwas bringen“, sagte sie am Freitag in der Sat.1-Sendung „17:30 Sat.1 Live“. Dass sich die Bundesregierung nun entschließe, „das endlich kostenfrei“ zu machen, sei eine gute Sache. „Aber es ist eine echte Überrumpelung. Ich will trotzdem den Bürger und Bürgerinnen sagen, wir werden bereit sein, dass die Testungen am Ende auch funktionieren.“