Dreyer warnt vor Populismus in der Sprache

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat politische Gegner sowie Parteimitglieder zu mehr Verantwortung in der Sprache aufgerufen und vor Populismus gewarnt. „Wer spricht, handelt“, sagte Dreyer am Dienstag in Mainz. dpa