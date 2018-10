später lesen Dreyer: Wir werden uns Urteil genau anschauen FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat zurückhaltend auf das Urteil des Verwaltungsgerichts Mainz zur Vorbereitung von Diesel-Fahrverboten reagiert. „Wir werden uns das genau anschauen und gucken, was sind die Folgen und wie können wir die Stadt gegebenenfalls unterstützen“, sagte Dreyer am Mittwoch im Landtag in Mainz. dpa