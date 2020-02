Dreyer würdigt Rolle der Fastnacht in der Zivilgesellschaft

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer dankt bei einem Empfang in der Staatskanzlei in Mainz den Abgesandten der Fastnachtsvereine und Karnevalsgarden für ihr Engagement. Foto: Peter Zschunke/dpa.

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Mainzer Fastnacht als einen „wichtigen Bestandteil unserer Zivilgesellschaft“ gewürdigt. Nach dem mutmaßlich rassistisch motivierten Anschlag in Hanau habe sich jeder gefragt, ob man so kurz danach noch Fastnacht feiern könne, sagte Dreyer am Dienstag bei einem Empfang für Fastnachtsvereine und Garden in der Staatskanzlei.



Die Mainzer Fastnacht habe eindrucksvoll gezeigt, „dass man beides im Herzen tragen kann, ohne sich zu verleugnen und das sagen kann, was man sagen muss“.

Wenn es um das Engagement gegen Hass und Hetze gehe, könne man auf die Mainzer Fastnacht bauen, sagte die Regierungschefin. Daher seien die Veranstaltungen in diesem Jahr für sie von ganz besonderer Bedeutung gewesen.