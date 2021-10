Dreyer: „Zeichen der Hoffnung“ für Ahrtal-Wärmeversorgung

Bad Neuenahr-Ahrweiler Zu Beginn der kalten Jahreszeit hat die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) eine neue Hauptschlagader der Wärmeversorgung im flutgeschädigten Ahrtal als „Zeichen der Hoffnung“ bezeichnet.

Am Freitag sollte dort in Bad Neuenahr-Ahrweiler eine neue Gashochdruckleitung in Betrieb genommen werden. Dreyer dankte laut Mitteilung den 17 Energieversorgungsunternehmen, die im Ahrtal mit anpacken: „Ohne diese große Solidarität aus der ganzen Bundesrepublik hätte die Energieversorgung im Flutgebiet nicht so schnell wiederhergestellt werden können.“ Noch können allerdings nicht alle Flutopfer wieder ihre Wohnungen und Häuser heizen.