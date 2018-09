Dreyer zeigt sich besorgt über Brexit-Verhandlungen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sieht die Verhandlungen der EU über den Austritt Großbritanniens mit Sorge. „Ich hoffe sehr, dass es gelingt, einen harten Brexit zu vermeiden“, sagte Dreyer am Dienstag nach Angaben der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz bei einer Sitzung ihres Kabinetts in Brüssel. dpa

Die Landesregierung bereite sich auf alle Eventualitäten vor. Bisher ist unklar, ob ein Abkommen rechtzeitig bis zum EU-Austritt am 29. März 2019 zustande kommt. Wenn Großbritannien ohne eine solche Vereinbarung ausschiede, fielen für den Warenverkehr von und nach Großbritannien Zölle an.

Die Vize-Unterhändlerin der EU für den Brexit, Sabine Weyand, zeigte sich demnach beim Gespräch mit der Ampel-Regierung skeptisch: „Die britische Premierministerin Theresa May ist eingemauert von Hardlinern, die einen klaren Schnitt verlangen“, sagte sie laut Staatskanzlei. „Andererseits muss sie aber ein Verhandlungsergebnis beim Brexit erzielen, das für Großbritannien und die EU funktioniert. Also einen sanften Austritt, mit Verbleib in der europäischen Zollunion sowie im Binnenmarkt.“ Daher sei es denkbar, dass May für eine mögliche Vereinbarung mit der EU am Ende keine Mehrheit im britischen Parlament finde.

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger warb der Staatskanzlei zufolge beim Treffen mit der Landesregierung für einen starken Euro und damit mehr Unabhängigkeit von den USA. „Wir brauchen den Euro als zweite Leitwährung, genauso stark wie den Dollar“, sagte Oettinger.