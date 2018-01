später lesen Dreyer zum Gedenktag für NS-Opfer: Wachsam bleiben FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Mit Blick auf den Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus an diesem Samstag (27. Januar) hat die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) zu aktueller Wachsamkeit aufgerufen. „Die tyrannisch-bürokratische Ordnung und den Terror der Nazis begreift man erst in ihrem ganzen Ausmaß, wenn man auf die Opfer schaut, die von den Gesetzen, Verordnungen und Schikanen betroffen waren“, teilte die Ministerpräsidentin am Freitag mit. „Sie mahnen uns, wachsam zu sein und allen Formen von Hass und Vorurteilen den Nährboden zu entziehen.“ Auch ein heutiger demokratischer Rechtsstaat könne missbraucht werden. dpa