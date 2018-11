später lesen Dreyer zur Halbzeitbilanz: Ampel-Koalition hat noch viel vor FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Die Ampel-Koalition in Rheinland-Pfalz will in ihrer zweiten Halbzeit nicht das Tempo drosseln. „Wir haben vieles versprochen, wir haben sehr vieles bereits erreicht und wir haben vieles gemeinsam auch noch vor“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz zur Bilanz nach zweieinhalb Jahren des derzeit einzigen rot-gelb-grünen Bündnisses in den Ländern. dpa