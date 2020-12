Hilfe : Dreyers Appell vor dem harten Corona-Lockdown: "Bestellen Sie beim örtlichen Einzelhandel"

Mainz Ab Mittwoch schließen viele Geschäfte in Rheinland-Pfalz. "Der Kampf gegen die Corona-Pandemie ist ein Marathon, kein Sprint", äußerte sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin offen zur Zukunft nach dem 10. Januar 2021. Sie verteidigte, dass Kitas im Land offen bleiben.

Vor dem Lockdown am Mittwoch hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) an die Rheinland-Pfälzer appelliert, Geschäfte in der Region weiter zu unterstützen. "Bestellen Sie bei Ihrem örtlichen Einzelhandel. Unterstützen Sie die lokalen Geschäfte in Ihrer Umgebung. Die allermeisten bieten Abhol- oder Lieferservice an", sagte Dreyer in einer Regierungserklärung im Mainzer Landtag.