Dritte Runde der Metall-Tarifverhandlung ohne Ergebnis

Die dritte Runde der Metall-Tarifverhandlungen für die rund 400 000 Beschäftigten in Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland ist ergebnislos beendet worden. „Weder beim Entgelt noch bei den Zuschlägen für Teilzeitbeschäftigte war auf Seiten der Gewerkschaft Bewegung zu erkennen“, sagte Pfalz-Metall-Präsident Johannes Heger nach den zweistündigen Gesprächen am Donnerstag in Saarbrücken. Bezirksleiter und Verhandlungsführer Jörg Köhlinger erklärte, zwar hätten die Arbeitgeber erkennen lassen, dass sie an einer baldigen Lösung interessiert seien. „Nur haben sie den Weg dazu nicht beschritten.“ Die Zeit für eine Lösung werde knapp. dpa