84-Jähriger Mann : Dritter Corona-Toter in Rheinland-Pfalz

Neustadt/Weinstraße Ein weiterer Mensch ist in Rheinland-Pfalz an einer Coronavirus-Infektion gestorben. Der Oberbürgermeister von Neustadt an der Weinstraße, Marc Weigel, berichtete bei Facebook von einem dritten Todesfall im Land.



