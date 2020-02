Dritter Coronavirus-Fall in Rheinland-Pfalz

Mainz Die beiden Coronavirus-Patienten aus Kaiserslautern haben keine großen gesundheitlichen Probleme. Mehrere Personen aus dem engeren Umfeld der beiden Männer werden aber noch beobachtet.

In Rheinland-Pfalz gibt es einen dritten Coronavirus-Fall. Betroffen sei ein 32 Jahre alter Mann aus Kaiserslautern, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Samstag in Mainz. Der Mann gehöre zum Kreis der Kontaktpersonen eines bereits bestätigen Falls. Der Betroffene ist ebenfalls 32 Jahre alt und auch aus Kaiserslautern. Beiden Erkrankten gehe es gut. Sie wiesen kaum Symptome auf, erklärte die Sprecherin. Die Männer werden im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern versorgt.