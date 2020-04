Drittligist Kaiserslautern am Montag zurück im Training

Kaiserslautern Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern kehrt am Montag nach knapp fünf Wochen Individualtraining auf den Rasen zurück. Dies berichtet die „Rheinpfalz“ (Samstag-Ausgabe). Wegen der Coronavirus-Pandemie ist allerdings noch unklar, ob und wie die aktuelle Saison der 3. Fußball-Liga zu Ende gespielt wird.

Ein normales Mannschaftstraining ist bei den Pfälzern aufgrund der strengen behördlichen Verordnungen und des weiter bestehenden Kontaktverbots noch nicht möglich. Deshalb werde mindestens bis zum 4. Mai nur in Zweiergruppen geübt, hieß es. Bevor ein Spieler den Platz betritt, wird bei ihm die Temperatur gemessen. Wenn bei der Messung alles in Ordnung ist, darf er am Training teilnehmen.