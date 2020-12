Drive-in-Weihnachtsmarkt eröffnet

Fachbach Angesichts des coronabedingten Verbots von traditionellen Adventsmärkten hat am Freitag in Fachbach an der Lahn ein Drive-in-Weihnachtsmarkt eröffnet. Autofahrer können hier auf dem Campingplatz nacheinander an 15 weihnachtlich geschmückten Häuschen und Ständen stoppen und unter anderem gebrannte Mandeln, Weihnachtsgebäck, Gewürze, Kinderpunsch und Glühwein kaufen, wie Organisator Oliver Schupp mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Das Aussteigen ist untersagt“, betonte er mit Blick auf das Coronavirus. Auch Fußgänger dürften nicht kommen.

Die Fahrstrecke in eine Richtung auf dem rund 10 000 Quadratmeter großen Areal, wo sonst Wohnwagen und Wohnmobile stünden, sei etwa 500 Meter lang und mit Polizei und Ordnungsbehörden abgesprochen. Mehrere Schausteller bauten laut Schupp die Buden und lieferten den Lichterschmuck. Anfangs würden die Autofahrer durch einen 30 Meter langen Tunnel mit Tausenden kleinen Lichtern geleitet.