DRK wegen Corona-Pandemie zeitweise an „Belastungsgrenze“

Das Logo Deutsches Rotes Kreuz ist an der Jacke eines Helfers zu sehen. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Bad Kreuznach Die Corona-Pandemie hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Rheinland-Pfalz in den vergangenen Monaten vor gewaltige Herausforderungen gestellt. „Wir haben die Belastungsgrenze gesehen“, sagte der Präsident des DRK-Landesverbands Rheinland-Pfalz, Rainer Kaul, am Dienstag in Bad Kreuznach.

Das Coronavirus hat die Helfer der Organisation seit Anfang Februar, als die ersten Bundesbürger aus dem chinesischen Wuhan zurückgeholt und dann im pfälzischen Germersheim in Quarantäne betreut wurden, in Atem gehalten. Rund 2650 Ehrenamtler aus 30 DRK-Kreisverbänden in Rheinland-Pfalz hätten in den vergangenen Monaten mehrere Zehntausend Einsatzstunden geleistet, berichtete DRK-Vorstand Manuel Gonzalez. Hinzu kämen noch die hauptamtlichen Mitarbeiter.