Gesundheit : Rotes Kreuz ruft zur Blutspende auf

Trier Die Blutkonserven drohen während der Corona-Krise knapp zu werden. Das DRK bittet die Bevölkerung daher nun um Unterstützung.

Wegen der noch immer grassierenden Grippe und wohl auch wegen der Sorge um das Coronavirus verzeichnete das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in den vergangenen Wochen deutlich weniger Blutspender als normal. Der Blutspendedienst bittet die Bevölkerung daher nun um Unterstützung. Jeden Tag würden bundesweit rund 15 000 Blutspenden gebraucht. Allein um die Krankenhäuser und Arztpraxen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zu versorgen, seien täglich rund 800 Blutkonserven nötig. Auch neue Spender sind willkommen. Deutschlandweit rufen DRK-Verbände dazu auf, gerade jetzt in der Frühphase der Epidemie verstärkt zu spenden, solange die Durchseuchung noch auf Einzelfälle beschränkt ist, um einen Vorrat anlegen zu können.