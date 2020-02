Drogen im Auto: 20 Kilometer versucht Polizei abzuschütteln

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild.

Neustadt/Weinstraße Ein Autofahrer hat in Rheinland-Pfalz über eine Strecke von etwa 20 Kilometern versucht, die Polizei abzuschütteln. Beamte wollten den 31-Jährigen am späten Donnerstagabend in Neustadt an der Weinstraße kontrollieren, wie die Polizei mitteilte.



Statt anzuhalten, habe der Mann aber Gas gegeben und noch im Ort auf mehr als 100 km/h beschleunigt. Zwischenzeitlich überholte der Fahrer den Angaben zufolge mehrere Autos trotz Gegenverkehrs und fuhr schließlich auf die Autobahn 65 auf.