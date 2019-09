Kostenpflichtiger Inhalt: Darknet-Server in Natobunker an der Mosel

Zugriff von mehr als 600 Einsatzkräften: Auf diesem Gelände in Traben-Trarbach stand der Darknet-Server in einem ehemaligen Nato-Bunker.

Traben-Trarbach Großeinsatz der Spezialeinheit GSG 9 und von mehr 600 Einsatzkräften bei einem ehemaligen Natobunker in Traben-Trarbach: Von dort sollen Hackerangriffe auf Kunden der Telekom gesteuert worden sein. Dazu sollen über Webseiten weltweit illegal Waffen und Drogen verkauft und auch Kinderpornografie verbreitet worden sein.

Über 200 Server stellten die Ermittler bei dem von langer Hand geplanten Zugriff am Donnerstagabend sicher. Mehr als 600 Kräfte, darunter Spezialeinsatzkräfte aus Hessen und Hamburg sowie Beamte der GSG 9, waren ab 8 Uhr am Donnerstag im Einsatz. Gegen 18 Uhr erfolgte dann zeitgleich der Zugriff im Bunker, in einem Restaurant in Traben-Trarbach, in Luxemburg, Polen und den Niederlanden. Gegen 13 Verdächtige laufen die Ermittlungen, sieben von ihnen wurden festgenommen, darunter der Besitzer der Bunkeranlage, der 59-jährige Niederländer.