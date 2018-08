später lesen Drogen und Waffen bei Wohnungsdurchsuchung gefunden FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

In der Wohnung eines 22-Jährigen in Mainz hat die Polizei 745 LSD-Trips, 112 Gramm Amphetamine und weitere Drogenutensilien beschlagnahmt. Außerdem hätten die Beamten zwei Softairwaffen sichergestellt, die täuschend echt wie eine Pistole und eine Maschinenpistole aussahen, teilte die Polizei am Dienstag mit. dpa