Drogenabhängiger gesteht tödliche Messerstiche FOTO: Oliver Dietze

Mit 20 Messerstichen soll ein Angeklagter einen 41-jährigen Mann in dessen Wohnung in Saarbrücken erstochen haben. Der 46 Jahre alte Deutsche muss sich von heute an wegen Totschlags vor dem Landgericht Saarbrücken verantworten. dpa