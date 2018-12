später lesen Drogendealer an Weihnachten bei Routinekontrolle geschnappt FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Ein mutmaßlicher Drogendealer ist der Polizei in Bitburg bei einer Routinekontrolle am frühen zweiten Weihnachtsfeiertag ins Netz gegangen. Der 22-Jährige sei noch am selben Tag in Untersuchungshaft genommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. dpa