Drogenhandel: Nach Scheingeschäft mit Polizei verhaftet

Durch eine vermeintliche Übergabe von 50 Kilogramm Amphetamin sind der Polizei in Trier sechs Männer wegen Drogenhandels ins Netz gegangen. Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, hatte ein verdeckter Ermittler das Scheingeschäft vereinbart, nachdem Nachforschungen darauf hingewiesen hatten, dass ein 27 Jahre alter Mann in der Lage sei, größere Mengen der Droge zu besorgen. dpa