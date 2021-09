Drogenshop im Darknet: Verfahren

Koblenz Sie sollen im Darknet einen Drogenshop betrieben und damit mindestens 31,3 Bitcoins (etwa 1,25 Millionen Euro) verdient haben: Deswegen hat die Landeszentralstelle Cybercrime der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz Anklage gegen sieben Verdächtige erhoben.

Zuständig sei das Landgericht Trier, weil die meisten der Beschuldigten im Alter zwischen 29 und 65 Jahren in der Eifel wohnen und die Geschäfte von dort aus betrieben, wie am Mittwoch die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz mitteilte. Drei Personen befänden sich in Untersuchungshaft, eine davon sei geständig.