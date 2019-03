später lesen Drohnen-Pilotversuch bei der Polizei angelaufen Teilen

Bei Spezialeinheiten der Polizei in Rheinland-Pfalz werden Drohnen mittlerweile regulär eingesetzt. Ein 2017 gestarteter Test von unbemannten Luftfahrtsystemen sei inzwischen abgeschlossen, teilte das Innenministerium in Mainz am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. dpa