Drohschreiben-Affäre: Protest während Innenausschuss-Sitzung

Ein Polizist bei einer Demonstration. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Wiesbaden Eine kleine Gruppe von Demonstranten hat in der Nähe des Wiesbadener Landtags gegen ein mutmaßlich rechtsextremes Netzwerk bei der Polizei demonstriert. Auf Transparenten stand: „Überall Polizei Nirgendwo Gerechtigkeit“ und „Ein Faschist in Uniform ist immer noch in Uniform“.

