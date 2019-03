Drohung: Rathäuser in Kaiserslautern und Neunkirchen geräumt

Nach dem Eingang einer Drohmail sind zwei Verwaltungsgebäude in Kaiserslautern vorsichtshalber geräumt worden. „Das Hauptgebäude und das Rathaus Nord wurden evakuiert, beide werden zur Zeit von Einsatzkräften und mit Sprengstoffspürhunden abgesucht“, teilte die Polizei in der pfälzischen Stadt am Dienstag mit. dpa

Der Bereich rund um das Rathaus sei weiträumig abgesperrt worden, sagte ein Sprecher. Es gebe aber derzeit keine konkrete Bedrohungslage. Die Maßnahmen würden vorsorglich vorgenommen.

Auch im saarländischen Neunkirchen lief ein Polizeieinsatz nach einer Bombendrohung per Mail. Das Rathaus und ein naher Kindergarten wurden am Morgen geräumt. „Es wird wohl bis in den Mittag dauern, bis das große Gebäude durchsucht ist. Das Rathaus bleibt heute vermutlich geschlossen“, sagte Kriminalhauptkommissar Gerd Molter der Deutschen Presse-Agentur. Die Mail sei in der Nacht bei einer allgemeinen Adresse des Rathauses eingegangen. „Der Absender ist nicht nachvollziehbar. Die Mail trägt keine Unterschrift“, sagte Molter. Etwa 30 Beamte sowie auch Spürhunde waren im Einsatz.

Auch in Augsburg, Göttingen, Chemnitz und Rendsburg (Schleswig-Holstein) wurden am Dienstagmorgen Rathäuser evakuiert. Seit Monaten gibt es eine deutschlandweite Serie von Drohschreiben mutmaßlicher Rechtsextremer an Politiker, Behörden oder Gerichte. Die Berliner Staatsanwaltschaft, die federführend ermittelt, spricht inzwischen von deutschlandweit mehr als 100 Fällen. Ob die Fälle vom Dienstag damit in Zusammenhang stehen, war zunächst offen.

Polizei Kaiserslautern

Polizei Neunkirchen