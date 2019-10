Duell gegen Nürnberg: Kaiserslautern will Chance nutzen

Ein Fußball mit der Aufschrift „1. FCK“. Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild.

Kaiserslautern In der 2. Runde des DFB-Pokals will der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern seine Außenseiterchance nutzen. Am heutigen Mittwochabend treffen die Pfälzer auf den Zweitligisten 1. FC Nürnberg.

