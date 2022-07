Herausgefordert : Saar-Ministerin und RLP-Arbeitsminister duellieren sich auf dem Sportplatz - Das war der Auslöser

Saarbrücken Lyoner oder Saumagen? Saarland oder Rheinland-Pfalz? Um diese Frage steigen Politiker in den Diskus-Ring oder werfen Bälle. Ein Spaß-Duell zwischen den Ministern der beiden Bundesländer mit ernstem Hintergrund: Dem Saarland fehlen Saarländer.

(dpa) Es ist Punkt 12 Uhr. Ein Sportplatz in Saarbrücken. Das Saarland hat die Pfalz zum „Duell“ geladen. Erschienen sind Saar-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger und der rheinland-pfälzische Arbeitsminister Alexander Schweitzer (beide SPD). In T-Shirts und Sportschuhen, um im Diskus und Basketball gegeneinander anzutreten. Auch wenn der Zweikampf ein Spaß im politischen Sommerloch ist – man merkt den beiden eine gewisse Anspannung an.

Auslöser für den Zweikampf war Rehlingers „Lockprämie“ für Neu-Saarländer gewesen: Gerade im Amt, hatte sie in ihrer Regierungserklärung im April angekündigt, für Zuzügler ins Saarland einen Umzugsbonus zahlen zu wollen. Denn sie will den Trend, dass es immer weniger Saarländer gibt, umkehren und wieder eine Million Einwohner haben. Ende 2021 war die Einwohnerzahl im kleinsten deutschen Flächenland mit 983.348 auf den niedrigsten Stand seit 1953 abgerutscht.

Schweitzer hat Verständnis dafür, dass das Saarland in der Sache so „ehrgeizig und ambitioniert“ ist. Er habe auch nichts gegen eine Million Saarländer, aber eben nicht, indem man „die wertvollen Pfälzerinnen und Pfälzer“ abwerbe. „Wir können auf niemanden verzichten in Rheinland-Pfalz.“ Aus dem Hin und Her entwickelte sich ein humorvoller medialer Schlagabtausch – der dann in Rehlingers Duell-Vorschlag mündete.