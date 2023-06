Klimawandel Schon jetzt gibt es so viele tote Bäume – Kommt jetzt der nächste Dürresommer?

Monatelang sah es bei überraschend kühler, regnerischer Witterung so aus, als könnte 2023 ein Jahr werden, in dem Dürren keine Rolle spielen. Doch schon nach ein paar regenarmen, sehr sonnigen Wochen sieht die Lage anders aus. Daran ändern auch einzelne Schauer und Gewitter wenig. Zumal es heiß geworden ist, die Pflanzen in den oberen Bodenschichten der Region laut Dürremonitor so gut wie kein verfügbares Wasser mehr finden und Landregen nicht in Sicht ist.