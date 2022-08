Bilanz des Sommers 2022 : Diese Dürre ist historisch – in der Region ist es noch trockener, noch sonniger, noch heißer

Foto: dpa/Felix Kästle

Trier Der Sommer 2022 bricht Rekorde. In Rheinland-Pfalz war es noch nie so trocken und so sonnig. Wer in Trier lebt, bekam fast 70 echte Sommertage, mehr als 900 Sonnenstunden und fast keinen Regen.