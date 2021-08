„Dürre Zeiten“ für Taxifahrer: höhere Kilometerpreise

Mainz Home Office, Lockdown, ausgefallene Feste - Corona hat die Nachfrage nach Taxifahrten ausgebremst. In Mainz werden jetzt die Preise angehoben. Trier und Kaiserslautern haben das schon 2020 gemacht.

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben mehrere Städte in Rheinland-Pfalz die Tarife fürs Taxi-Fahren angehoben. „Im Zuge von Home Office, Lockdowns und dem Ausfall vieler Feste und Veranstaltungen entfielen auch zahllose Taxifahrten“, erklärte die Stadt Mainz zur Erhöhung der Taxi-Tarife im August. „Daher hat auch diese Branche dürre Zeiten durchlebt.“ In Trier waren die Taxi-Tarife schon im Oktober, in Kaiserslautern im Mai vergangenen Jahres angepasst worden.

Wer in Mainz ein Taxi bestellt, zahlt ab 1. Oktober 3,60 statt bisher 3,00 Euro für die Anfahrt. Das Kilometer-Entgelt steigt dann bei kurzen Fahrten bis vier Kilometer von 2,40 auf 2,50 Euro. Ab dem fünften Kilometer sind es 1,80 statt 1,60 Euro. Zuvor gab es in Mainz seit 2015 keine Anpassung der Tarife. Die Allgemeine Funktaxizentrale Mainz hatte auch vor diesem Hintergrund „aufgrund gestiegener Betriebs- und Personalkosten bei massiv eingebrochenen Umsatzerlösen infolge der Corona-Pandemie“ eine Anhebung gefordert. „Es war in Mainz dezidiert an der Zeit, die Tarife den obwaltenden Realitäten anzupassen“, erklärte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD).