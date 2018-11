später lesen Düsseldorf gegen Mainz erneut ohne Ayhan und Sobottka FOTO: Marius Becker FOTO: Marius Becker Teilen

Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf muss auch in der Partie gegen den FSV Mainz 05 am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport Player) auf die Abwehrspieler Kaan Ayhan und Marcel Sobottka verzichten. Wie Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel am Mittwoch mitteilte, habe Ayhan Fieber und sei deswegen keine Option. dpa