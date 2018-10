später lesen DUH-Chef: Kommen um Fahrverbote in Mainz nicht herum FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, hält Diesel-Fahrverbote in Mainz für unvermeidbar. „Mainz hat eine der schlechtesten Luftqualitäten im Rhein-Main-Gebiet“, sagte er am Mittwoch vor der Verhandlung des Verwaltungsgerichts Mainz zu möglichen Verboten in der Landeshauptstadt. dpa