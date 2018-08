Dulig dankt Polizeipräsidenten für Entschuldigung beim ZDF

Sachsens SPD-Chef Martin Dulig hat dem Dresdner Polizeipräsidenten für seine Entschuldigung beim ZDF für das umstrittene Polizeivorgehen beim Besuch der Bundeskanzlerin gedankt. Polizeipräsident Horst Kretzschmar habe damit „die Grundlage für eine sachliche Debatte und zügige Klärung gelegt“, teilte Dulig am Sonntag mit. dpa

„Das war wichtig, und dafür ist ihm zu danken“, sagte er weiter. Dulig forderte weiter, dass die Polizei künftig besser auf die Strategien rechter Aktivisten und Störer vorbereitet werde.

Der Dresdner Polizeipräsident hatte sich am Freitag mit Journalisten des ZDF getroffen und sich danach laut ZDF für das Vorgehen der Dresdner Polizei entschuldigt. Am Tag darauf stellte er klar, dass er deren Vorgehen nicht generell infrage stelle.

Bei einer Pegida-Demonstration gegen Merkel war ein ZDF-Team am 16. August von Bereitschaftspolizisten doppelt kontrolliert und so für eine Dreiviertelstunde am Arbeiten gehindert worden. Das wurde als Eingriff in die Pressefreiheit gewertet und löste bundesweit Kritik aus. Später stellte sich heraus, dass der Auslöser der Kontrollen - ein Pegida-Demonstrant - im Landeskriminalamt Sachsen arbeitet. Er hatte sich lautstark gegen die Filmaufnahmen gewehrt.

Dulig forderte außerdem für die Zukunft einen besseren Umgang mit Fehlern in Sachsen. Es müsse offen über bestehende Probleme gesprochen werden. „Zu oft werden bisher nicht die Fehler zum Problem erklärt, sondern jene Menschen, die diese Fehler ansprechen“, sagte er weiter.