Dunkle Ecken: Sicherheitsgefühl bei Städtebau erhöhen

Roger Lewentz, Innenminister von Rheinland-Pfalz, gestikluliert beim Sprechen. Foto: Andreas Arnold/Archiv.

Kaiserslautern Fehlende Beleuchtung, verwinkelte Parkhäuser, schlecht einsehbare öffentliche Orte: Entscheidungen beim Städtebau können einen Einfluss darauf haben, wie sicher sich Menschen in Städten fühlen. Rheinland-pfälzische Kommunen sollen diese Aspekte mitdenken, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montag beim Kongress „Sicherheit und Stadtentwicklung“ in Kaiserslautern.

„Eine nicht ausreichend beleuchtete Unterführung, ein dunkles und verwinkeltes Parkhaus oder eine Bushaltestelle, die von außen nicht optimal einsehbar ist, sind Beispiele für Orte, die durch ihre bauliche Struktur Ängste auslösen können“, sagte der Minister.

Die tatsächliche Zahl der Straftaten sei im ersten Halbjahr 2019 in fast allen Deliktfeldern zurückgegangen, sagte Lewentz. Im vergangenen Jahr seien die wenigsten Straftaten seit 1995 registriert worden, in diesem Jahr sei deren Zahl um weitere 3,4 Prozent rückläufig. Auch die Aufklärungsquote, die 2018 mit 63,7 Prozent den höchsten Wert seit Einführung der statistischen Erhebung im Jahr 1971 erreicht hatte, wurde demnach weiter gesteigert.