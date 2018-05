später lesen Durchschnittlicher Auszubildender ist 20,44 Jahre alt FOTO: Daniel Bockwoldt FOTO: Daniel Bockwoldt Teilen

Twittern

Teilen



Auszubildende in Rheinland-Pfalz sind im Schnitt 20,44 Jahre alt. Dies geht aus der Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage aus der CDU-Fraktion hervor, bezogen auf Daten aus dem Jahr 2016. Das mittlere Alter der Auszubildenden ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen: Im Jahr 2007 lag es noch bei 19,50 Jahren. Die Zahl der Auszubildenden ist hingegen rückläufig: Von 80 112 im Jahr 2008 auf 65 832 im Jahr 2016. „Während es in der Vergangenheit häufig an Ausbildungsplätzen fehlte, übersteigt aktuell das Angebot die Nachfrage“, erklärte Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP). dpa