Durchsuchung in Koblenz nach Verbot von Reichsbürger-Gruppe

Mainz/Koblenz Nach dem bundesweiten Verbot einer Reichsbürger-Gruppierung durch das Bundesinnenministerium ist in Rheinland-Pfalz ein Objekt im Raum Koblenz durchsucht worden. Das teilte das Innenministerium in Mainz am Morgen mit.



Es würden Unterlagen mit Vereinssymbolen, Speichermedien und Laptops sichergestellt. Die Durchsuchung laufe noch - bislang ohne Zwischenfälle.